トルコで、土砂崩れが起こる瞬間がカメラに捉えられた。土砂で道路は寸断され、町は孤立した。2024年、同じ地域で土砂崩れが起きており、今回寸断された道路は唯一のルートだった。斜面が土砂崩れを始める瞬間トルコで撮影されたのは、斜面で起きた異変だ。土砂崩れはゆっくりと始まった。現場にいた男性は、「道路は通行止めだ。いたるところから土砂が押し寄せているぞ」と語り、状況の深刻さを伝えていた。山肌から上がる土煙が