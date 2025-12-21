FRUITS ZIPPERは、夢を持って走るアイドルに希望を与える存在だ。小さなライブハウスのステージから始まり、日本発女性アイドルグループではここ30年で数組しか実現できていない東京ドーム公演開催も発表。大みそかにはNHK紅白歌合戦にも初出場する。景色が大きく変わったデビューからの約3年半、そして今後も追いかけ続ける明るい未来について、7人に聞いた。【松尾幸之介】★“地下”からステップアップ22年4月。いわゆる“地下