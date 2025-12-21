リクルートはこのほど、「じゃらん人気温泉地ランキング2026」を発表した。調査は2025年9月1日〜9月13日、「じゃらんnet」会員1万2,595人を対象にインターネットで行われた。○もう一度行ってみたい温泉地、「草津温泉」が3年連続トップこれまでに行ったことがある温泉地のうち「もう一度行ってみたい」温泉地を尋ねた(複数回答5つまで)。「草津温泉」は3年連続の1位となった。「別府温泉郷」は前年5位から2位に上昇。「由布院温泉