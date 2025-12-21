AIブームに伴うデータセンター需要の拡大により、DRAM（メモリ）やSSDの価格が高騰していることは広く知られています。そんななか、HDD（ハードディスク）の価格も最大の上昇率を記録していると報じられています。 ↑もはや安価な大容量ストレージではなくなりそう（画像提供／William Warby／Unsplash）。 台湾の電子業界誌・DigiTimesによると、2025年第4四半期のHDD契約価格は前四半期比で約4％上昇しており、中国および