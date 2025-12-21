友人Aの話です。義父の容体が悪化し、夫と義母で説明を受けに病院へ行った日。録音までしていた夫が「妹の連絡先を知らなかった」と苦笑い──思わぬ「家族の距離感」に、Aは驚かされました。 義父の容体が悪化して ある日、義父の容体が急変したと義母から連絡が入りました。夫は慌てて義母と一緒に病院へ向かい、医師から「年末までは難しいかもしれません」と説明を受けたそうです。 その場で夫は、あとから妹や弟にも状況