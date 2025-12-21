漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」の決勝戦が21日、テレビ朝日系列で生放送される。昨年は令和ロマンが史上初の連覇を成し遂げ、今大会は“新章突入”の様相を呈す。最下位からの雪辱、女性コンビ初優勝、2回戦敗退からの大躍進…各コンビが優勝した場合、達成される記録をまとめた。 【写真】何してんねん！今年のM-1で“反則行為”が行われた瞬間 決勝経験者5組（真空ジェシカ、ヤーレンズ、エバース、マ