福岡に内定しているU-18日本代表MF福島和毅（神村学園）SBSカップ初日、U-18日本代表は3-0で静岡ユースを下して初戦を好発進で飾った。U-18日本代表のインサイドハーフとしてスタメン出場を果たしたMF福島和毅は、神村学園高でも背負っている14番を背負い、ボールの収まりどころとして高い技術を見せた。表情も淡々としていて、密集地帯でも足元でボールを受けてターンをしたり、引きつけてからシンプルに周りにパスをしたり