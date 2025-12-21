阿部浩之氏と中田翔氏が対談2012年から2016年までガンバ大阪でプレーし、現在はクラブ・リレーションズ・オフィサー（CRO）を務める阿部浩之氏が、高校時代の同級生・クラスメイトで野球のスーパースターと対談したことを自身のインスタグラムで紹介した。大阪桐蔭高校から関西学院大を経て、G大阪でプロのサッカー選手となった阿部氏。大阪桐蔭高は、野球の名門としても有名で、阿部のクラスメイトにはプロ野球の北海道日本ハ