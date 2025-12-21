お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタル（39）が、20日放送のTBS系バラエティー特番『芸人総選挙2025』に出演。167万円をおごった相手を紹介した。【写真】酷すぎる…改ざんされた通信簿爆笑の野田クリスタル母親コメント「今年面白かった芸人」として、芸人1000人から票を集め、41位にランクインした。トークのシーンで司会のバナナマン・設楽統が「ジムのメンバーにめちゃくちゃおごったってのが話題になっていま