▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・２１日５時）【宗谷地方】雪時々止む【上川地方】雪時々止む【留萌地方】雪時々止む【網走地方】くもり時々雨か雪【北見地方】くもり時々雨か雪【紋別地方】雨か雪後くもり【釧路地方】くもり時々雨【根室地方】くもり時々雨【十勝地方】くもり時々雨【胆振地方】雨後くもり【日高地方】雨後くもり【石狩地方】雨か雪後くもり【空知地方】雪か雨後くもり【後志地方】雨か雪後くもり【渡