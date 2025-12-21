必要な性能の半導体を、必要なときに必要な量を確保できるか。それはもはや一企業の事業計画を左右するレベルにとどまらず、国家の経済安全保障上の最優先課題になっている。米中の対立が深まるなか、各国ともに半導体サプライチェーンの強化に躍起になっているが、日本はどう立ち振る舞うべきなのか？地政学に経済安全保障の観点を取り入れた「地経学」の第一人者が、日本が取るべき方針を提示する。※本稿は、政治学者の鈴木一人