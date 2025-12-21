オリックス・斎藤響介投手と巨人・西舘勇陽投手が２０日、日本プロ野球選手会野球振興事業「マクドナルド野球・ソフトボール体験会サポートプロジェクト」の一環として、岩手・盛岡市内の中野小学校を訪れ「中野アップルファイターズ」の選手らに野球教室を行った。盛岡中央から２２年ドラフト３位で入団した斎藤は約１時間半、丁寧に少年少女へ指導。最後は全員の前に立ってエールを送り「めったにない機会でした。人前で話す