あの人はいま〜山田隆裕（中）1993年、"ドーハの悲劇"を前にして日本代表の招集を辞退するなど、物議を醸した山田隆裕（53）。だが、Ｊリーグでは95年に横浜マリノス（現横浜Ｆ・マリノス）のリーグ初優勝に貢献、2001年にはベガルタ仙台でJ1初昇格の立役者となった。一方で、00年に27歳の若さでいったん引退するなど、そのキャリアは波乱に満ちていた。高校時代から多くのタイトルに恵まれ、日産自動車でも入団から２年連続で