俳優の松尾貴史（65）が20日、自身のインスタグラムを更新。元アイドルの女性タレントと居酒屋で遭遇したことを明かした。「ひとり晩酌を、と下町へ。」と松尾。「向島のカウンターだけの居酒屋さんで飲んでいると、隣の客人と目が合った」とツーショットを掲載した。「何と、何十年ぶり！？の、渡辺満里奈さん」とその人物が元おニャン子クラブのメンバーでタレントの渡辺満里奈だったことを明かし、「昨今の社会情勢から、