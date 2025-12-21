【ワシントン共同】ドミトリエフ大統領特別代表は20日、米南部フロリダ州マイアミで記者団に「ロシアと米国は建設的な協議を行っている」と述べ、21日も引き続き協議を続ける考えを示した。ロイター通信が報じた。