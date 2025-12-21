網走刑務所の旧建造物を移築復元した国の重要文化財「博物館網走監獄」で、受刑者が書いたとみられるメモ１３枚が見つかった。メモには列車の時刻や温泉地の名前、本のリストなどが書き込まれ、同博物館の今野久代副館長（６０）は「読みたい本、（出所したら）行きたい場所を備忘録として書き留めたのではないか」と話している。メモは、今年６月から耐震工事が始まった「五翼放射状舎房」の雑居房で、床板の隙間に小さく丸め