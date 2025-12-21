アメリカのトランプ政権は、南米ベネズエラを出港した石油タンカーを拿捕したと発表しました。今月10日に続いて、2隻目となります。麻薬の密輸対策をめぐり、トランプ政権がベネズエラへの圧力を強める中、ノーム国土安全保障長官は20日、ベネズエラを出港した石油タンカーを拿捕したとする映像をSNSで公開しました。拿捕はアメリカ軍の支援を受けた沿岸警備隊が行ったとしていて、ノーム長官は「麻薬生産の資金源である制裁対象の