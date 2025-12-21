【エンゲルベルク（スイス）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは20日、スイスのエンゲルベルクで男子個人第10戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が141.5メートル、129.5メートルの合計318.1点で3位に入った。表彰台は2試合連続で、今季3度目。小林陵侑（チームROY）は、トップで迎えた2回目に順位を落として6位。ドメン・プレブツ（スロベニア）が330.2点で今季初勝利か