元Ｋ―１王者・武尊と結婚した女優の川口葵が「可愛い」リール動画を公開した。２２日までに自身のインスタグラムを更新。「良き週末をお過ごしください」とつづった川口。ファーのついたラフなグレーのセットアップに黒のブーツや小物で揃えた統一感のあるコーデで、カジュアルだがかわいらしい組み合わせを紹介した。この投稿にファンから「スタイル良すぎる」「今日もファッション素敵で綺麗」「マジで女神」「バリ可愛い