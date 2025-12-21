日本ハムの宮西尚生投手（４０）が２０日、自ら記す連載「勇往邁進（ゆうおうまいしん）」で現役への思いをつづった。今回が２０２５年シーズン最終回。葛藤の中、導き出した理想の引き際とは―。プロ１９年目の来季へファイターズで果たしたい任務を激白した。来季もファイターズでプレーさせていただくこととなりました。今季は、開幕から１軍で順調にスタートが切れたと思います。しかし、登板を重ねていくうちにフォームの