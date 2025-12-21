NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』が最終回を迎えた。 参考：横浜流星、橋本愛らとの集合ショット公開『べらぼう』完走に「心から楽しかった」 森下佳子が脚本を手掛けた本作は、江戸のメディア王として様々な本や浮世絵をプロデュースした蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）の生涯を描いた物語。 吉原で生まれた蔦重は、茶屋「蔦屋」を運営する傍ら、女郎たちの貸本屋をしながら生計を立て