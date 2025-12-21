【オランダ・エールディビジ第17節】(ホッフェルトスタディオン)NEC 2-2(前半1-2)アヤックス<得点者>[N]ブライアン・リンセン(3分)、サミ・ウィッサ(46分)[ア]カスパー・ドルベリ(38分)、ミカ・ゴドツ(44分)<退場>[N]サミ・ウィッサ(59分)<警告>[N]ブライアン・リンセン(11分)、ゴンザロ・クレッタス(90分+4)、アフメッジャン・カプラン(90分+5)[ア]ラヤーン・ブニーダ(77分)、ミカ・ゴドツ(88分)、ユーリ・レヘ