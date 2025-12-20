白内障の手術は、日帰りで行えて安全性の高い手術ではありますが、れっきとした医療行為ですので、当然のことながらリスクが伴います。そこで、「白内障手術」と知っておきたい合併症リスクと対処法について、安田向壱先生（めめ眼科船橋）に解説してもらいました。 監修医師：安田 向壱（めめ眼科船橋） 埼玉医科大学卒業後、順天堂大学医学部附属浦安病院眼科に入局し、順天堂大学医学部附属浦安病院や国立国際医療研究セン