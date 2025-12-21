プレミアリーグ 25/26の第17節 エバートンとアーセナルの試合が、12月21日05:00にエバートン・スタジアムにて行われた。 エバートンはティエルノ・バリー（FW）、ジャック・グリーリッシュ（MF）、カルロス・アルカラス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、