甲状腺が腫れてしまう症状には様々なものがあります。しかし、甲状腺にしこりのような腫瘍ができる「甲状腺嚢胞」という症状名は普段あまり耳にすることがありません。ここでは、甲状腺にできる腫瘍の1種である甲状腺嚢胞の症状・原因について解説します。