本日12月21日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ムロツヨシ、小手伸也、西野七瀬が登場！映画『新解釈・幕末伝』で話題のムロと小手が前回に続いて参戦！SixTONESとすっかり打ち解け、「二度目まして」とニコニコ顔。一方、「GOスト」初参戦の西野は、過去に松村北斗とドラマで共演。「お久しぶりです」とよそよそしいあいさつを交わす西野と松村に、田中樹は「あんまり仲が良くないことが分かった(