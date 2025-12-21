この記事をまとめると ■タイ・バンコクで「モーターエキスポ2025」が開催された ■タイはピックアップトラックのニーズが高いトラック天国だ ■「モーターエキスポ2025」でも数多くのピックアップの展示が人気を博していた 「モーターエキスポ2025」開幕直前に新型ハイラックストラボ登場 2025年11月29日から12月10日の会期にて、タイの首都バンコク近郊で「モーターエキスポ2025（第42回タイランド・インターナショナル・モー