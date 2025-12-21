男性から突然別れを切り出され、「そんな素振りなかったのに…」と戸惑った経験はありませんか？でも、多くの場合、別れは男性の中で“突然”のことではないでしょう。そこで今回は、男性が別れを考え始めるときに起きている“心の変化”を解説します。話し合う気力がなくなってくる不満があっても伝えなくなり、「まあいいか」と飲み込むようになる。これは気持ちが安定したからではなく、向き合うエネルギーを失い始めているサイ