「ダイエット中はサラダを中心に食べておけば安心」と思い込んでいませんか？確かに野菜中心の食事はヘルシーな印象ですが、実は“ドレッシング”のせいで想像以上に高カロリーになっていることも少なくありません。油分や糖分を多く含むドレッシングが、あなたの努力を“無”にしてしまう可能性だってあるのです。そこで今回は、ダイエット時に注意したい「ドレッシング太り」の罠を解説します。🌼フラペチーノ１杯＝食事