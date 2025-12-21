漫才日本一を決める『M‐1グランプリ2025』（以下『M‐1』）が、いよいよ今夜放送される。年々出場者が増加し、決勝進出どころか準々決勝さえ超難関となっている近年の『M‐1』。過去には人気・実力ともに決勝進出を期待されながら、ついには出場資格の結成15年をかけても叶わなかったコンビも。今回はそんな、「彼らがもし決勝に行っていたら…」とたらればを考えずにはいられないコンビを振り返る。【写真】『M‐1』決勝で観た