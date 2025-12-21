先月１１日に結婚を発表した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香が、雑誌撮影のオフショットを公開し話題を呼んでいる。あ〜ちゃんは２２日までに自身のインスタグラムを更新。「ａｎａｎ２４７６号ＳｐｅｃｉａｌＥｄｉｔｉｏｎ」と題して書き始め、愛犬やＰｅｒｆｕｍｅのメンバーらと雑誌「ａｎａｎ」の撮影に臨む様子を多数公開した。「“ＳｌｅｅｐｉｎｇＢｅａｕｔｙ” と