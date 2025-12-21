金沢が百年構想リーグで着用する新ユニフォームを発表J3ツエーゲン金沢が2026年の明治安田生命Jリーグ百年構想リーグで着用する新ユニフォームを発表した。クラブ創設20周年の節目に「階段」をモチーフにしたデザイン、金色に輝くエンブレムなどが大きな反響を呼んでいる。新デザインのコンセプトは「これまでのクラブの歩み・軌跡」表す「階段」。「これからの未来へ続く階段を、一歩ずつ進んでいく姿をイメージした」斬新な