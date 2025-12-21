『だから夜は明るい』（君嶋彼方 著）新潮社「以前、短編で『同性愛』を物語の要素の1つとして使ったんです。そこに自分の中で引っかかっていて、今度はメインテーマに据えて書いてみたいと思った」【写真】この記事の写真を見る（2枚）『君の顔では泣けない』が実写映画化を果たし、話題沸騰中の君嶋彼方さん。この度、連作短編集『だから夜は明るい』を上梓した。最初の語り手となる文也はゲイバーで偶然出会った祥太と同棲し