約2100mのロープを交換坂本ケーブルを運営する比叡山鉄道は2025年12月16日、索条（ロープ）を2026年春の定期運休時に交換すると発表しました。【前回の様子】ロープ搬入〜車両接続の作業を見る（写真）坂本ケーブルは比叡山の東側（琵琶湖側）に位置し、ケーブル坂本駅とケーブル延暦寺駅を結んでいます。延長は2025mで、ケーブルカーとして日本最長です。2026年2月24日から3月1日にかけてメンテナンスの運休が計画されてい