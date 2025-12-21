ヒルトン沖縄宮古島リゾートは、「旬香る、メロンアフタヌーンティー」を12月26日から2026年3月7日まで開催する。宮古島メロンを使ったスイーツは、宮古島メロンクリームと沖縄県産生乳のヨーグルトムースを重ねた「メロンとヨーグルトムース」、宮古島の雪塩を使用した「雪塩とメロンのチーズケーキ」、メロンのショートケーキ、メロンマカロン、二色のメロンとホワイトチョコのケーキ、メロンミニパフェなどの9種類。地元食材を