健康寿命や認知症の発症率には地域によって差がある。医師の宇〓宮啓さんは「郊外や農村は、車の利用が多く歩く機会が少ない。そして高齢になり車が使えなくなった途端に行動量や人との交流が減り、孤立や認知症リスクが増大する」という――。※名字の「都」は正しくは旧字体。「土」、「ノ」の次にテン※本稿は、宇〓宮啓『要介護にならない！ 自立と寝たきりの分岐点、「フレイル」を知る』（ワニブックス【PLUS】新書）の一部