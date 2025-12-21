あの人はいま〜山田隆裕（前）「よく言えば、腐っても"元日本代表"なのかもしれません。ただ、僕はたった１キャップですから。いまも仕事先でそう紹介されることがありますが、あまり好きじゃない。惨めになるだけです」53歳になった山田隆裕は、少し冷めた表情でこう切り出した。清水市立商業（現清水商業）時代から、スピード、得点力、テクニックを兼ね備えたサイドアタッカーとして名を馳せた。高校１年の選手権決勝では決