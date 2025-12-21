突然ですが、「ビー玉」が何の略か知っていますか?知ってたらすごい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ビードロ玉」でした！「ビー玉」は「ビードロ玉」の略です。ビードロとは、ポルトガル語の vidro（ガラス）に由来する言葉で、日本には南蛮貿易の時代に伝わりました。「ビードロ玉」が時代とともに短縮され、現在の「ビー玉」という呼び方が定着したと考えられています。遊び方としては、地面に描いた円の中で玉