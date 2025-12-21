松坂大輔はメジャー最初の２年間で33勝を挙げた後、ケガや手術を経て戦い続けた photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載22：松坂大輔 届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第22回は、「平成の怪物」松坂大輔