BL作品を中心に、これまで170冊以上もの小説を刊行してきた大人気作家の榎田ユウリさん。2025年12月17日に発売された『殺し屋がレジにいる』は、72歳の殺し屋と、「すみません」が口癖の中年女性が日常の様々な「モヤモヤ」に立ち向かうスカッとする物語！書評家・吉田大助さんは、この一冊をどう読んだのか？『殺し屋がレジにいる』あらすじ更年期に悩む52歳・榊冴子はパート先で舐められ、実家では介護要員にされかけ、冴えない