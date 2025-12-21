第1位に輝いたトヨタ GR GT/GR GT312月5日、トヨタが電撃発表。ベールを脱いだのは超絶スポーツカー。現場で取材した山本氏も「完全無欠のやりすぎカー」と断言今年取材した話題のモデルの中から、珠玉にも程がある「やりすぎカー」を選び、勝手に表彰！選考委員長は日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員で、自動車研究家の山本シンヤ氏。それでは、今年輝いたクルマを一挙大紹介！【写真】2位以降も個性豊かな「やりすぎカー」＊