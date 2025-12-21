興行収入50億円を超える映画のヒット作が次々に生まれた2025年。ライターの武井保之さんは「まさに邦画の当たり年。『国宝』など100億円超えのヒット4本が東宝配給作品だった。しかし、一社一強状態には望ましくない面もある」という――。■｢果てスカ｣最終興収は10億円台かいくつもの大ヒット作が生まれ、映画が世の中的な話題になるとともに、シネコンなども大いに賑わった2025年。近年稀に見る好景気に沸いた映画業界だが、その