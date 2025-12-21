「既婚者男性の38％、女性の16％が利用経験を持つ」というデータがあるマッチングアプリ。最近ではターゲットを「既婚者限定」に絞ったアプリも流行中のようで、中には会員数が80万人以上という大手も存在している。既婚者限定アプリでは「既婚者ならではの孤独や悩みを共有できたり、共通の趣味を楽しむなどの関係性を築ける」などとされているが、イイ年をした男女が出会って健全なままでいられるのか？前編記事に『【ヤバすぎる