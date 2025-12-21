『金八先生』では同僚の教師を演じた「吉行さんと初めて会ったのは、ドラマ『3年B組金八先生』（'79〜'80年の第1シリーズ、以下『金八先生』）の撮影です。お兄さんが大作家の吉行淳之介さんなので気難しい方かと思いきや、女優然とせず、のどかな雰囲気の方でした」感慨深そうに語るのは、武田鉄矢さん（76歳）だ。同作で吉行さん（池内友子）は武田さん（坂本金八）の下宿先の娘で、同僚の教師だった。「プロデューサーによると