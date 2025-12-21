「役者なんかやめろ」と言われた頃「仲代さんは面倒見のいい親のような存在です。弟子たちに舞台や映画の出番をくれたり、撮影後に『おう、飲みにいくか』とご馳走したり、『これで飯でも食え』とお金を渡してくれました」11月8日、日本を代表する俳優の仲代達矢さんが肺炎で亡くなった。彼の弟子で俳優の益岡徹さん（69歳）は、そんな逸話を明かす。仲代さんは、『人間の條件』（'59年）で映画スターとして知られるようになった。