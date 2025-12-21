男性からクリスマスデートに誘われたら、「交際に発展するかも！」と期待してしまうもの。とはいえ、単に「ひとりで過ごすよりはマシだから」という理由で声を掛けられたのだとしたら、無邪気に喜んではいられないでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性89名に聞いたアンケートを参考に「『私はクリスマス用の彼女？』と気づいたデートの行き先」をご紹介します。【１】性急にことを進めて一夜限りで関係が終わりそうな「