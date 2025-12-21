有罪判決を受けた政治家との結婚「夫は、亡くなる前日まで、毎日病室で何人もの人と面会をしました。お世話になった人たちに挨拶をして、最後まで政治家でいようとしていました」9月6日に直腸がんで亡くなった石川知裕さんの妻で、衆議院議員の石川香織さん（41歳）はそう明かす。知裕さんは、早稲田大学在学中の'93年に、当時新党を結成したばかりの小沢一郎氏の事務所で書生となった。手にあかぎれをつくりながら雑巾がけをする