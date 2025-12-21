現代の「国民的詩人」と呼ばれ、2024年11月に92歳の生涯を閉じた谷川俊太郎。その作品はなぜ、広く受け入れられているのか。難解ではない現代詩、平明であることを基調とする谷川の作品は、現代詩への問い、あるいは詩とは何か、ことばとは何か、というさらに高次の問いになっている。谷川の作品をこよなく愛した日本語学者が、様々な角度から観察し、分析した、光文社新書『谷川俊太郎の日本語』。刊行を記念し、「第一章音の詩