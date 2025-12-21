岡田総帥の最期2021年3月19日。JRAに所属する競走馬の調教施設であるトレーニングセンター（滋賀県栗東、茨城県美浦の2カ所にある）は騒然としていた。「マイネル軍団」岡田繁幸総帥が亡くなった。71回目の誕生日に――。錯綜する情報は、牧場の敷地内に緊急車両が止まっているなどと次第に現実味を増し、その死因も明らかとなっていった。スポーツ新聞に競馬担当記者として勤める私は、週末の競馬開催の予想作業の真っ只中。金曜