いまも語り継がれる伝説の競走馬・オグリキャップは、1990年の有馬記念を最後に引退、その後は種牡馬としての生活を送った。引退後のオグリキャップの思い出を、国枝栄・調教師に聞いた。【写真】心を揺さぶる馬だったオグリキャップ。若い女性からも人気を集めた＊＊＊私が調教師免許を取得したのが1989年で開業が1990年。この年の暮れの有馬記念が今も語り継がれるオグリキャップのラストラン。馬券の売り上げは初めて